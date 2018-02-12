البيت الأبيض: لم نناقش مع إسرائيل ضم المستوطنات في الضفة

وطن للأنباء: نفي البيت الأبيض اليوم الاثنين 12 فبراير/ شباط تقارير قالت إن الولايات المتحدة الأمريكية بحثت مع "إسرائيل" ضم مناطق بالضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش رافيل إنه لم يتم الحديث مع "إسرائيل" أبدا حول هذا المقترح.

وأضاف أنه لا يزال تركيز الرئيس ترامب منصبا حول مبادرة السلام بين "إسرائيل" والفلسطينيين.

وقد تحدث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى نواب في حزب الليكود أنه يناقش ضم مستوطنات بالضفة الغربية إلى "إسرائيل" مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن أي خطوة أحادية الجانب بخصوص فرض السيطرة الإسرائيلية على المستوطنات، لن تغير في الواقع شيئا، لأن الاستيطان كله غير شرعي.

وأضاف، أن أي خطوة في هذا الإطار لن تؤدي سوى الى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار .

وتابع أبو ردينة، نحن نحذر ان مثل هذه الخطوات في حال تنفيذها، فإنها ستقضي على كل جهد دولي يهدف الى إنقاذ العملية السياسية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، انه لا يحق لأي طرف الحديث في وضع الأراضي الفلسطينية، باعتبار ذلك مخالفا لكل قرارات الشرعية الدولية التي نصت على أن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية هي أراضي الدولة الفلسطينية التي أصبحت عضوا مراقبا في الأمم المتحدة.