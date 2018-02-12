نقل زوجة إبن ترامب إلى المستشفى والسبب خطير..

وطن للأنباء-وكالات: نُقلت زوجة إبن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إحدى مستشفيات نيويورك.

وقال متحدث بإسم شرطة نيويورك إنّ "فانيسا" زوجة إبن الرئيس دونالد ترامب نُقلت إلى مستشفى اليوم الإثنين بعد أن شكت من الغثيان في أعقاب تعرضها لمسحوق أبيض مجهول وصلها في رسالة بالبريد.

والسلطات الأمريكية في حالة تأهب من رسائل البريد التي تحتوي مسحوقاً أبيض منذ عام 2001 عندما أرسلت رسائل تحوي مسحوق الأنثراكس (الجمرة الخبيثة) إلى وسائل إعلام ومشرعين أمريكيين مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

وعُرف مرض الجمرة الخبيثة كسلاح بيولوجي بعد "هجمات الجمرة الخبيثة" الشهيرة عام 2001 في الولايات المتحدة.

وتُعتبر الجمرة الخبيثة عدوى قاتلة تتسبب بها عُصَيّات (خلايا عصوية الشكل) بكتيريا الجمرة الخبيثة. وتشكّل الميكروبات جراثيم يمكنها أن تعيش في التربة لسنوات عديدة ويمكن أن يصاب الحيوان أو الإنسان إذا تنفس تلك الجراثيم أو أكل طعاماً ملوثاً بها أو حتى علقت به الجراثيم عبر جرح مفتوح في الجسد.

وتؤدي الإصابة بالجمرة الخبيثة إلى الوفاة السريعة إذ لم يتلق المصاب علاجاً سريعاً.