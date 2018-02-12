لأول مرة.. وظائف نسائية في النيابة العامة السعودية

وطن للأنباء -وكالات: أعلنت النيابة العامة السعودية، عن توفر وظائف شاغرة نسائية، على كادر أعضاء النيابة العامة بمسمى "ملازم تحقيق"، للحاصلات على شهادة البكالوريوس.

وبحسب بيان صحفي لمركز التواصل الدولي التابع لوزارة الثقافة والإعلام في البلاد، تُعد هذه المرة الأولى في تاريخ السعودية، التي تطلب فيها النيابة العامة وظائف نسائية.

ودعت النيابة العامة، الراغبات في التقديم ممن تتوفر فيهن الشروط المطلوبة، زيارة موقع النيابة العامة الإلكتروني وتسجيل بياناتهن.

(الأناضول)