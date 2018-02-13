فيديو | نائب تونسي يمزق العلم الإسرائيلي في البرلمان ويهتف "عاشت فلسطين"

وطن للأنباء: مزّق النائب عن الجبهة الشعبية التونسية عمار عمروسية، العلم الإسرائيلي، في البرلمان التونسي، احتجاجاً على المماطلة في مناقشة مشروع قانون يجرم التطبيع.

وقال النائب عمروسية "عاشت فلسطين، تعيش الثورة في فلسطين، العزة والكرامة لتونس وللأمة العربية، ولأحرار العالم، الخزي والعار للعملاء والمنبوذين".

وكان تونسيون أطلقوا العام الماضي حملة لجمع مليون توقيع، بهدف الضغط على البرلمان من أجل سن قانون يجرم التطبيع مع "إسرائيل"، ردا على قرار الإدارة الأمريكية اعتبار القدس عاصمة للكيان الاسرائيلي.

وأعلنت "مبادرة توانسة ضد التطبيع" عن إطلاق حملة المليون توقيع على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتجريم التطبيع مع "إسرائيل".

ودعت المبادرة المواطنين التونسيين للتوقيع على عريضة المليون توقيع لتمرير مشروع قانون لتجريم التطبيع في مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه، مؤكدة أن هذه التواقيع هي مساهمة فعالة وعملية للضغط على المجلس والحكومة لتعجيل النظر فيه.

وكان عدد من نواب البرلمان تقدموا أيضا ، بعريضة تضم نحو 100 توقيع من أجل التسريع في النظر بمشروع القانون الذي طرح لأول مرة قبل عامين.