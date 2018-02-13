رئيس الاحتلال يلوح بضرورة رحيل نتنياهو إذا واجه اتهاما رسميا

رام الله - وطن للأنباء: ذكرت مصادر عبرية ان رئيس الاحتلال رؤوفين ريفلين قال إنه ينبغي على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ترك منصبه في حال وجهت إليه رسميا تهمة الفساد.

وجاء هذا التصريح أمس الاثنين، أثناء مؤتمر عقده ريفيلن في مدينة القدس، وذلك في وقت رفضت فيه محكمة الاحتلال العليا طلبا بمنع الشرطة من تقديم توصيات لتوجيه اتهامات إلى نتنياهو من عدمه، استنادا إلى نتائج التحقيقات الجارية معه في القضيتين الـ1000 والـ2000 المتعلقتين بالفساد.

وذكر ريفلين أنه سيطرح موقفه الشخصي إزاء هذا الموضوع بعد انتهاء فترته الرئاسية، وتابع : "في السابق، كان السياسيون البارزون قد أعربوا عن رأيهم حيال اتهامات كهذه ولتصريحاتهم تأثير على موقفي".

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن هذا التعليق جاء على الأرجح في إشارة واضحة إلى التصريحات التي أدلى بها نتنياهو نفسه في مايو/أيار 2008 حين أُجبر رئيس الوزراء آنذاك إيهود أولمرت على الاستقالة بعد اتهامه في بعض قضايا الفساد.

وشدد نتنياهو في حينها على أنه لا يمكن الثقة برئيس وزراء "دفن حتى عنقه في التحقيقات".

وفي "قضية 1000" يشتبه نتنياهو وزوجته سارة في الحصول على "هدايا غير مشروعة"، وخاصة السجائر وزجاجات الشمبانيا التي تقدر قيمتها بمئات آلاف الشواكل وقدمها إليهما الملياردير الإسرائيلي والمنتج في هوليود آرون ميلتشان.

وأما بخصوص "قضية 2000" فإنها تتعلق بصفقة غير مشروعة مفترضة بين نتنياهو وصاحب جريدة "يديعوت أحرونوت"، واسعة الانتشار، أرنون موزيس.