شرطة الاحتلال توصي بتقديم نتنياهو للمحاكمة والاخير يرد

وطن للأنباء: ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن شرطة الاحتلال ستوصي النيابة العامة بتوجيه اتهامات لرئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بتلقي الرشوة في إطار قضيتين جنائيتين.

وقالت وسائل اعلام اسرائيلية ان الشرطة اوصت بتقديم نتنياهو للمحاكمة بتهمة الرشوة وخيانة الامانة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت ان الشرطة الإسرائيلية أبلغت نتنياهو بأنها ستوصي بتقديمه إلى القضاء بتهم الرشى.

في غضون ذلك قال نتنياهو في كلمة له عقب توصية الشرطة بتقديم لائحة اتهام ضده "حكومتي ستستمر في العمل حتى نهاية ولايتها والانتخابات ستجري في وقتها وسأستمر في قيادة اسرائيل طالما حظيت بثقة الناخبين."

واضاف نتنياهو "لا أهمية لهذه التوصيات في النظام الديمقراطي ومن يقرر ويحدد ليس الشرطة وإنما المستشار القانوني، والاتهامات نابعة من أن هناك محققون يستهدفونني بادعاءات كاذبة."

وتقدر قيمة الرشاوي المتهم نتنياهو بالحصول عليها بنحو 350 ألف دولار