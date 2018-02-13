الحية: ناقشنا مع المخابرات المصرية عدة ملفات هامة

وطن للأنباء: قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، أن وفد حركته برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية ناقش مع المخابرات المصرية عدة ملفات هامة في القضية الفلسطينية".

وأضاف الحية في تصريحات نشرت على فضائية الأقصى مساء اليوم، "الوفد ناقش عدة ملفات هامة أبرزها "قضية القدس وقرارات ترامب وملف المصالحة الفلسطينية وأزمات قطاع غزة".

وأكد الحية ان وفد حماس اكد للمخابرات المصرية أنها قدمت الكثير من أجل إنهاء الانقسام أنها ستعمل كل ما يلزم لإنجاح المصالحة الفلسطينية.