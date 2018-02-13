دي ماريا يرحب باللعب في برشلونة

وطن للأنباء: أكد جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، اليوم الثلاثاء، أن لعبه مع ريال مدريد في السابق لا يمثل أي مشكلة بالنسبة له في ارتداء قميص غريمه التقليدي برشلونة.

وقال دي ماريا خلال حوار له مع مجلة سو فووت الفرنسية تنشرها اليوم: "علاقتي بريال مدريد انتهت، انتهت فترتي معه منذ فترة، صراحة، ليس لدي أي مشكلة في اللعب مع برشلونة".

وصرح دي ماريا، الذي سيعود غداً الأربعاء لملعب سانتياغو برنابيو، ولكن هذه المرة بقميص باريس سان جيرمان الفرنسي، بأن "النادي الوحيد الذي لن يلعب له مطلقاً" هو نيولز أولد بويز، الغريم التقليدي لروساريو سنترال الذي شهد بدايات النجم الدولي قبل الانتقال لبنفيكا البرتغالي.

وأوضح، اللاعب الذي سيتم عامه الـ30 غداً الأربعاء، أنه يستعين بطبيب نفسي منذ عدة أشهر: "إنه يساعدني على الشفاء من الإصابات وتفاديها، كما يساعدني على التخلص من الضغوط وأن أكون أكثر هدوءاً".