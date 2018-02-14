سورية: سنسقط أيّ طائرة معادية!

رام الله - وطن للأنباء: أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد ان سوريا ستسقط أي طائرة معادية تعتدي على بلاده.

وقال المقداد "سنسقط أي طائرة تعتدي على سورية وهذا ليس تهديدا.. ونحن قادرون على القضاء على الإرهابيين عندما يتوقف الغرب عن دعمهم".

وأشار المقداد في مؤتمر صحافي عقده اليوم إلى أنّ الولايات المتحدة تريد إطالة أمد الحرب في سوريا. مبينا أنّ واشنطن أخلت 1000 إرهابي ينتمون إلى تنظيم "داعش".

وقال "ندعو الأمم المتحدة إلى التحقيق في أفعال وممارسات الولايات المتحدة الأميركية التي تهدد وحدة تراب سورية وسيادتها واستقلالها السياسي وتستهدف تصفية الشعب السوري"، وفق ما ذكر موقع قناة "الجديد".

وأضاف المقداد أنّ "الحكومة السورية تنفي نفيا قاطعا امتلاك سورية لأي أسلحة دمار شامل بما في ذلك الأسلحة الكيميائية ونعتبر أن استخدام الأسلحة الكيميائية في أي ظرف وأي زمان وأي مكان أمر لا أخلاقي وغير مقبول".