مدرب واتفورد يحذر برشلونة من "مفاجأة" تشيلسي

وطن للأنباء: حذر مدرب واتفورد، الإسباني خافي جارسيا، فريق برشلونة من خط هجوم تشيلسي، الذي يستعد لمواجهته في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 20 فبراير (شباط) الجاري، بملعب ستامفورد بريدج، مشيراً إلى أن "البلوز" لن يلجأ فقط للدفاع.

وفي مقابلة مع صحيفة سبورت الكتالونية، قال مدرب واتفورد، الذي نجح في قيادة فريقه لفوز كبير على تشيلسي (4-1): "مباراتهم أمام برشلونة ستكون مختلفة، فأمامنا لم يدفع تشيلسي بمهاجمين أمثال جيرو وموراتا، بل لعب بويليان وهازارد، إنه فريق قوي في الخلف ولديه طريقة لعب معروفة، لكني لا أعلم بأي خطة سيواجهون برشلونة".

وعن أسباب موافقته على تدريب واتفورد، صاحب المركز 11 في الجدول، قال: "مسابقة الدوري الإنجليزي ووجودي في ناد بهذا المستوى وبهذا التنظيم والمناخ الأسري بداخله وكذلك إمكانياته الاقتصادية".

وعاد للحديث عن موقعة تشيلسي وبرشلونة، قائلاً: "برشلونة دائماً من المرشحين للفوز في أي مسابقة يخوضها، خسر مباراة واحدة في الكأس، وكذلك في السوبر الإسباني بداية الموسم، هو المرشح للفوز على تشيلسي أو أي فريق غيره".

وامتدح خافي غارسيا نجم تشيلسي، البلجيكي إدين هازارد، مبيناً أن "مستواه مرتفع للغاية.. إنه لاعب استثنائي.. لاعب مختلف، كما شاهدناه أمام وست بروميتش، سجل هدفين وكان حاسماً".