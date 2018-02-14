"الخارجية والمغتربين" تطلع وفدا برلمانيا أرجنتينيا على آخر المستجدات

وطن للأنباء: أطلعت مدير الإدارة العامة للأمريكيتين والكاريبي في وزارة الخارجية، المستشار حنان جرار، اليوم الأربعاء، وفدا برلمانيا أرجنتينيا على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.

وأشارت جرار إلى الانتهاكات اليومية التي تمارسها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني، من خلال العنف المتواصل من قتل، وحملة الاعتقالات، ومصادرة الاراضي والبناء الاستيطاني وحصار غزة، والانحياز الأميركي، والذي رافقه تسريع بوتيرة الاستيطان.

وتمنت أن يتم العمل على تعزيز اتفاقات متعددة الاطراف، داعية الوفد أن يلعب دوراً فاعلاً للضغط على الحكومة الاسرائيلية من أجل انهاء الاحتلال.

وشكرت المستشار حنان جرار، اعضاء الوفد على زيارتهم لفلسطين وعلى مناقشة العديد من القضايا التي تهم الطرفين، مشيدة بتمسك دول أمريكا الجنوبية بموقفهم تجاه حل القضية الفلسطينية، مؤكدة أن السلام الحقيقي يتمثل بإنهاء الاحتلال والاستيطان وايجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.