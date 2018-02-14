غزة على موعد مع الظلام الليلة

وطن للأنباء: أعلنت سلطة الطاقة الفلسطينية في قطاع غزة، أنه سيتم إطفاء محطة الكهرباء الوحيدة في غزة، وذلك بسبب نقص السولار المستخدم لعمل المولادات الكهربائية.

وكانت شركة تزيع الكهرباء في غزة، قد ذكرت منذ يومين، أنه سيجري العمل اليوم بجدول 4 ساعات وصل، مقابل 12 ساعة قطعـ بسبب "نسبة العجز".

وأشارت إلى أن الخطوط المصرية متعطلة عن العمل منذ 3 أيام، فيما تعمل "الخطوط الإسرائيلية" بقدرة 120 ميجاوات ومحطة توليد الكهرباء بـ 25 ميجاوات.

وقال محمد ثابت الناطق باسم شركة توزيع كهرباء غزة أن محطة التوليد الوحيدة ستتوقف عن العمل بشكل كامل عن العمل منتصف الليلة، بسبب نفاذ الوقود بشكل كامل.

وأوضح، ثابت، أن محطة التوليد أبلغت شركة التوزيع بتوقف المحطة عن العمل بسبب نفاذ الوقود، الأمر الذي سيزيد من تفاقم أزمة الكهرباء في ظل تعطل الخطوط المصرية منذ أسبوع عن العمل، ليبقى الاعتماد على الخطوط الإسرائيلية بشكل كامل.

وأشار إلى أن الأزمة ستتفاقم في ظل الحديث عن منخفض جوي مطلع الأسبوع القادم، والذي يزيد فيه الاستهلاك على الطاقة في التدفئة من قبل المواطنين.

وشدد على ضرورة أن تتكاثف الجهود لتوفير الوقود لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، ليتسنى للشرعة توزيع ساعات الوصل بشكل أكبر على المواطنين.

ولفت إلى أنه وفي ظل توافر الكهرباء من المصادر الثلاثة (المصرية والإسرائيلية ومحطة التوليد) تصل الكهرباء لأربع ساعات مقابل 12 ساعة.