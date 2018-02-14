الدفاعات السورية تتصدى لطائرات استطلاع إسرائيلية فوق القنيطرة

وطن للأنباء: قالت قناة الميادين بأن الدفاعات السورية تصدت لطائرات استطلاع إسرائيلية فوق منطقة القنيطرة جنوب سوريا مساء اليوم.

ونقلت القناة عن مراسلها إنّ المضادات الأرضية تصدّت بغزارة نارية للطائرات الإسرائيلية وأجبرتها على مغادرة الأجواء السورية.

وذكرت صفحات سورية على وسائل التواصل الاجتماعي أن المضادات الجوية التابعة للجيش السوري تصدت لطائرات إسرائيلية حلّقت فوق مدينة البعث بالقنيطرة.

وكان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قد أكد اليوم الأربعاء أنّ الجيش السوري سيُسقط أية طائرة معادية تدخل الأجواء السورية، فيما أشار معاون وزير الخارجية أيمن سوسان أمس إلى أن من ينتهك سيادة دمشق عليه أن ينتظر المفاجآت.

يأتي ذلك بعد تمكّن الجيش السوري من إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز F16 منذ أيام بعد خرقها الأجواء السورية، مستخدماً صواريخ مضادة للطائرات من طراز سام 5.

الميادين