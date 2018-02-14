القدس: الاحتلال يشرع ببناء غرفة مراقبة عند باب العامود

القدس- وطن للأنباء: شرع عمال بلدية الاحتلال مساء الأربعاء، بنقل أطنان من الحديد لإقامة غرفة مراقبة بمحاذاة باب العمود بالقدس المحتلة.

وذكر شهود عيان أن العمال استخدموا رافعة كبيرة لنقل أطنان من الحديد، بينها قاعدة دائرية تبلغ مساحتها نحو ١٠ أمتار، ودرج تبلغ مساحته مترا ونصف المتر، ومظلة حديدية، لإقامة غرفة في الجانب الأيمن من الباب الرئيسي لباب العمود، بدلا من نقطة التفتيش المقامة حاليا.

واضاف الشهود أن الرافعة نقلت أطنانا من الأعمدة لنصبها أسفل الجسر المؤدي للباب الرئيسي، ومواد إسمنت للمكان.

وأشاروا إلى أن العمال قاموا بتحطيم حجارة بالقرب من الباب كانت تستخدم للجلوس منذ سنوات طويلة، باستخدام آليات خفيفة، لوضع الدرج المؤدي للغرفة.

يشار إلى أنه يعمل في المكان نحو ١٥ عاملا، من أجل إقامة الغرفة قبل صباح يوم غد الخميس