وطن الأخبار عربي دولي

مصر.. اعتقال المرشح الرئاسي السابق ابو الفتوح

14.02.2018 11:14 PM
مصر.. اعتقال المرشح الرئاسي السابق ابو الفتوح

وطن للأنباء:  اعتقلت السلطات المصرية مساء الأربعاء المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم ابو الفتوح وأعضاء من حزبه " مصر القوية".

وذكر حُذيفة نجل ابو الفتوح ان السلطات اعتقلت والده وأعضاء المكتب السياسي لحزب مصر القوية، وهم: أحمد عبد الجواد، أحمد سالم، محمد عثمان، عبد الرحمن هريدي، أحمد امام ، تامر جيلاني، وأحيلوا جميعا إلى نيابة أمن الدولة العليا.

وذكرت مصادر ان الاتهامات الموجهة لأبو الفتوح وأعضاء حزبه هي: الاتصال بتنظيم ارهابي دولي و #التحريض على الدولة المصرية

وأفادت المصادر ان اعتقال ابو الفتوح وأعضاء حزبه جاء وفق أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة بناء على اتهامات وجهت له بالاتصال بتنظيمات ارهابية.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير