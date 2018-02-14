مصر.. اعتقال المرشح الرئاسي السابق ابو الفتوح

وطن للأنباء: اعتقلت السلطات المصرية مساء الأربعاء المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم ابو الفتوح وأعضاء من حزبه " مصر القوية".

وذكر حُذيفة نجل ابو الفتوح ان السلطات اعتقلت والده وأعضاء المكتب السياسي لحزب مصر القوية، وهم: أحمد عبد الجواد، أحمد سالم، محمد عثمان، عبد الرحمن هريدي، أحمد امام ، تامر جيلاني، وأحيلوا جميعا إلى نيابة أمن الدولة العليا.

وذكرت مصادر ان الاتهامات الموجهة لأبو الفتوح وأعضاء حزبه هي: الاتصال بتنظيم ارهابي دولي و #التحريض على الدولة المصرية

وأفادت المصادر ان اعتقال ابو الفتوح وأعضاء حزبه جاء وفق أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة بناء على اتهامات وجهت له بالاتصال بتنظيمات ارهابية.