زوما يعلن استقالته من رئاسة جنوب أفريقيا

وطن للأنباء: أعلن رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما استقالته من منصبه، الأربعاء، مذعنا لمطالب حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم الذي ينتمي إليه لوضع نهاية لسنوات حكمه التي امتدت لتسع سنوات شابتها الفضائح.

ورغم ذلك قال زوما (75 عاما) في خطاب الوداع الذي استمر 30 دقيقة إنه يختلف مع الطريقة التي دفعه بها الحزب لترك السلطة مبكرا بعد انتخاب سيريل رامافوسا رئيسا للحزب في ديسمبر/ كانون الأول.

وكان بول ماشاتيل المسؤول الكبير في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، إن الحزب سيدعم اقتراعاً بسحب الثقة من الرئيس جاكوب زوما، الخميس، إذا لم يتنح عن منصبه.

وقال جاكسون مثيمبو رئيس الهيئة البرلمانية للحزب إن الحزب يريد انتخاب زعيمه سيريل رامافوسا رئيساً للبلاد الخميس أو الجمعة بعد إجراء الاقتراع بسحب الثقة.

رويترز