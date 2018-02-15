تعليقا على حكم الاسير عمر العبد .. قراقع لوطن: محاكم الاحتلال العسكرية اداة بيد حكومة التطرف

رام الله - وطن للأنباء: وصف رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع الحكم الصادر بحق الاسير عمر العبد بـ" الحكم الجائر والقاسي" الذي يأتي في سياق حالة التطرف والعداء الذي تمارسه حكومة الاحتلال من خلال جهازها القضائي تجاه المعتقلين الفلسطينيين.

واوضح قراقع في حديث لـ"وطن للأنباء"، ان هناك ارتفاعا في وتيرة الاحكام بحق الاسرى الفلسطينيين بشكل غير مسبوق في السنوات الاخيرة، وهذا يعكس توجهات حكومة الاحتلال المتطرفة التي تعد المحاكم العسكرية احدى ادواتها لتنفيذ هذه السياسة.

وكانت احدى المحاكم العسكرية الاحتلالية اصدرت اليوم حكما بالسجن 4 مؤبدات على الاسير عمر العبد من بلدة كوبر، والذي نفذ عملية طعن في مستوطنة حلميش في آب/اغسطس الماضي.

واوضح قراقع ان احد قضاة المحكمة العسكرية وخلال مداولات النطق بالحكم اصدر بحق العبد حكما بالاعدام، في حين حكم قاضيين بالسجن 4 مؤبدات، اضافة الى تعويض مالي هائل بلغ نحو مليون و800 الف شيقل كتعويض لعائلات القتلى.

وكان وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان قد علق بعد صدور الحكم على عمر العبد قائلا انه لا يكفي الحكم الصادر بحق منفذ عملية "حلميش" عمر العبد، مهما تعددت المؤبدات في هذا الحكم، فهو استقبله بابتسامة على وجهه".

وقال قراقع ردا على ليبرمان، ان ليبرمان هو صاحب مشروع قانون الاعدام بحق الاسرى الذي جرى مناقشته في دولة الاحتلال مؤخرا، وهذا يجسد نزعة التحريض والكراهية تجاه شعبنا واسرانا، لكنه بكل الاحوال لن يردع مقاومينا وشعبنا عن مقاومة الاحتلال.

واكد قراقع ان الحكم الصادر بحق الاسير العبد ياتي في سياق الاحكام الاسرائيلية التي لا تستند الى محاكمات عادلة وانما لموقف سياسي عدائي تجاه الاسرى.

ونص قرار الاحتلال بحق العبد، بمنع ادراج اسمه في اي صفقة تبادل مستقبلية.

وقال قراقع ان عمر العبد حين قام بعمليته الفدائية كان مشروع شهادة، ولذلك هو لا يتطلع الى شيء شخصي لانه يدافع عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة.

اما بشان التعويضات التي تضمنها الحكم العسكري ، قال قراقع ان اسرائيل بدأت بسياسة فرض تعويضات مالية لعائلات القتلى المستوطنين وهذا بالنسبة لنا امر مرفوض، قائلاً " نحن لا ندفع تعويضات لاحد لان هذه السياسة تنظر للاسرى وتعتبرهم مجرمين وتظهر المستوطنين كضحايا وهذا امر مرفوض وغير مقبول ولا احد يدفع تعويضات لمحتلين ومستوطنين يحتلون ارضنا".