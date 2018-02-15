جمعية استيطانية تلتمس الى العليا الإسرائيلية ضد "روابي"

رام الله - وطن للأنباء: قالت القناة السابعة الاسرائيلية ان من وصفته برحل الاعمال الفلسطيني، مؤسس مدينة روابي بشار المصري رفض تسلم رسالة للمثول امام المحكمة الإسرائيلية العليا للرد على التماس قدم ضده.

وتابعت القناة، ان الالتماس مقدم من قبل جمعية "رجافيم" الإسرائيلية اليمينية، ويدور حول شق طريق الى المدينة يمر من أراض فلسطينية خاصة، دون موافقة أصحابها، وهذا ما اقره أيضا ما يعرف باسم "محامي الدولة " خاصة انه من المعروف ان روابي أقيمت على أراضي واقعة في المنطقة المصنفة A اي تحت السيادة الفلسطينية لكن الطريق المؤدية اليها تقع في منطقة مصنفة G خاضعة للسيادة الاسرائييلية.

واوضحت القناة ان "الإدارة المدنية للاحتلال" هي المسؤولة عن تطبيق القانون هناك.

وقد أعلنت جمعية رجافيم اليمينية المتطرفة، التي قدمت الالتماس، ان عدم اقدام الحكومة الإسرائيلية على منع المصري من شق هذه الطريق، يعتبر سابقة تمكن المستوطنين من إقامة طرق على أراض فلسطينية خاصة للوصول الى مستوطنات.

وجاء في رد "محامي الدولة" ان الإدارة المدنية كانت أصدرت تصريحا مؤقتا بالسماح ببناء الطريق المؤدي الى روابي، ولكن يبدو ان هذا التصريح غير قانوني اذا ما تبين فعلا ان الأراضي التي شق فيها الطريق هي أملاك خاصة.

وقد طلبت المحكمة العليا حضور محامي روابي، وهو ما تم غير انه اكد بأنه لم يعد يمثل روابي، ما دفع المحكمة الى الطلب من جمعية رجافيم تسليم طلب الحضور لمناقشة الالتماس لبشار المصري نفسه ولان روابي تقع في المنطقة A، فقد أرسلت طلب حضور المصري، عبر شركة نقل بريدي قبل أسابيع ، وقد وصل مندوب الشركة( المسمى باسم .م.) الى مكتب المصري في روابي، غير ان رجال الامن هناك منعوه من الدخول او حتى ترك الطلب وهددوه بالعقاب اذا ما عاد الى روابي، وهذا ما افاد به المدعو باسم في افادته التي قدمت الى المحكمة العليا، وتابع ان رجال الامن نصحوه بان يسلم الطلب الى " الإدارة المدنية" وقال محامي جمعية رجافيم، انه اذا ما اصر المصري على موقفه فمن الطبيعي ان تحكم المحكمة العليا لصالح أصحاب الأرض!!!