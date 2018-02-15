قلقيلية تواصل الاحتجاجات على تقليصات "الاونروا"

قلقيلية- وطن للأنباء: نظمت اللجنة الوطنية المركزة لمواجهة تقليصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، اليوم الخميس، مسيرة جماهيرية حاشدة في مدينة قلقيلية.

وشارك في المسيرة معلمو ومعلمات وكالة الغوث وأهالي مخيمات نابلس واللجان الشعبية للمخيمات، واتحاد العاملين في وكالة الغوث، والقوى الوطنية، وأهالي قلقيلية.

وانطلقت المسيرة باتجاه مستشفى الوكالة في قلقيلية المهدد بتقليص الخدمات، وسط هتافات منددة بتقليص خدمات "أونروا".

وأكد بيان اللجنة أن وكالة الغوث مؤسسة إنسانية ويجب أن تبقى محايدة وتستمر في تقديم خدماتها لعموم اللاجئين الفلسطينيين، مشددًا على رفض أية محاولة لوقف خدماتها وتصفيتها.

وأضاف البيان أن مستشفى الوكالة في قلقيلية يجب أن يتم تطويره وتحسين الخدمات المقدمة فيه، ورفض أي محاولة للمساس به وبخدماته.

وحول قرار فصل حملة الدبلوم من معلمي ومعلمات الوكالة، شدد البيان على ضرورة إلغاء قرار الفصل بحقهم.