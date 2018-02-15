فيديو| شباب ضد الاستيطان لوطن: مقاومتنا ستستمر حتى دحر الاستيطان

الخليل- وطن للأنباء: أوقد تجمع شباب ضد الاستيطان شعلة اطلاق فعاليات احياء ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي، والحملة الدولية التاسعة لفتح شارع الشهداء الذي يوصل جنوب الخليل بشمالها، في حارة السلايمة قرب الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل.

وفرض جيش الاحتلال حصاراً شاملاً في محيط حارتي السلايمة وغيث، ونشر العشرات من جنوده لمنع فعالية ايقاد الشعلة إلا ان الشبان نجحوا في ايقادها من على سطح أحد المنازل .

وأفاد مراسلنا، أن جيش الاحتلال اعتقل منسق شباب ضد الإستيطان عيسى عمرو، واقتاده إلى مركز الشرطة القريب للتحقيق معه.

وشارك في ايقاد الشعلة العشرات من أهالي المنطقة، ومتطوعون من شباب ضد الاستيطان ومتضامنون أجانب، رغم قرار الاحتلال بمنع الفعالية .

وفي السياق ذاته قال الناطق باسم شباب ضد الاستيطان محمد صغير لـ"وطن" إن" اعتقال عمرو ياتي في اطار محاولته ايقاف شعلة المقاومة الشعبية في الخليل، وعرقلة جهود شباب ضد الاستيطان في مواجهة الاحتلال"، مؤكداً أن مقاومة الاحتلال بالطرق السلمية ستستمر حتى فتح شارع الشهداء ووقف العمليات الاستيطانية في البلدة القديمة ومحيط الحرم .

وبين أن التجمع سيقوم بالعديد من النشاطات والفعاليات لاحياء ذكرى مجزرة الحرم، والضغط على الاحتلال من أجل فتح شارع الشهداء الذي يعتبر شريان الحياة للبلدة القديمة في الخليل .

ولفت صغير، إلى أن التجمع يعتزم تنظيم مسيرة مركزية يوم الجمعة 23.2.2018 ستخرج من مسجد الشيخ علي بكاء باتجاه شارع الشهداء المغلق .

وارتكب الإرهابي باروخ غولدشتاين، في 25‏/شباط فبراير /1994‏ مجزرة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، والتي راح ضحيتها 29 مصليًا على الأقل، إضافة إلى 150 جريحا، أثناء تأديتهم صلاة الفجر، بمساندة من جيش الاحتلال، وكان من نتائجها تقسيم الحرم الإبراهيمي بالقوة بين المسلمين واليهود.