نابلس: اعتقال شابين بزعم العثور على سلاح في سيارتهما

نابلس- وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، مواطنيْن جنوب نابلس، بزعم العثور على سلاح من نوع "كارلو" داخل سيارة كانا يستقلانها.

وأفادت وسائل اعلام عبرية، أن جنود الاحتلال أوقفوا سيارة للتفتيش على حاجز عسكري قرب مفرق "ألون" جنوب مدينة نابلس، وخلال تفتيش السيارة عثر بداخلها على بندقية "كارلو".

وأضافت المصادر نقلاً عن قوات الاحتلال أن مواطنين من سكان قرية دوما جنوب نابلس، اعتقلا ونقلا إلى التحقيق، وتم مصادرة البندقية.