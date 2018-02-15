المالكي: أمريكا بدأت بتطبيق "صفقة القرن"

رام الله- وطن للأنباء: صرح وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بدأت لتطبيق "صفقة القرن" فعليًا على الأرض، من خلال اتخاذ إجراءات معينة، ومن ضمنها كانت جولة وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، في المنطقة.

وقال المالكي في مقابلة اذاعية إن الرئيس محمود عباس، سيلقي خطابًا في مجلس الأمن الدولي، سيوضح خلاله الموقف الفلسطيني الرسمي من إعلان ترامب مدينة القدس عاصمة لإسرائيل.

وأكد المالكي أن "الإعلان الأميركي عن القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها، وما تبع ذلك من تجميد جزءٍ كبير من المساعدات المقدمة لأونروا، في محاولة لتصفية قضية اللاجئين، هو تنفيذ فعلي لهذه الصفقة"، موضحًا أن "الصفقة حصلت مع الجانب الإسرائيلي فقط، والإدارة الأميركية قررت اعتماد الجانب الإسرائيلي كموقف أميركي رسمي".

وأشار المالكي إلى أن واشنطن اعتبرت أن رفض السلطة الفلسطينية اعتبراها وسيطًا نزيهًا وراعيًا لعملية السلام، هو قرار الدخول بمواجهة مباشرة مع الإدارة الأميركية.

واعتبر وزير الخارجية الفلسطينية أن جولة تيلرسون في المنطقة هي جزء من هذه الإجراءات، وأن زيارته خمس دول كانت تهدف إلى ثني بعض الدول عن تبني الموقف الفلسطيني ودعم القرار الأميركي، كجزء من المواجهة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية.

وحول ما يتعلق بزيارة الرئيس محمود عباس إلى موسكو ولقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أكد المالكي أنها زيارة "في غاية الأهمية، وتمّ خلالها تبادل وجهات النظر والخطوات الفلسطينية المقبلة".