النخالة: دربت أول وحدة رصد تتبع لحزب الله بالتعاون مع "مغنية"

وطن للأنباء-وكالات: كشف نائب الأمين لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن "الشهيد الحاج عماد مغنية كان له دور كبير في تسليح المقاومة الفلسطينية وفي نقل الاسلحة وادارة الكثير من القضايا التي يتم تنسيقها مع الفلسطينيين".

وأوضح النخالة في كلمة له في مهرجان تأبين الشهيد القائد عماد مغنية -أقيم في طهران- أن الشهيد مغنية كان له دور كبير في تدريب الكثير من القوات والكوادر الفلسطينية على العمليات العسكرية وتحضير كل ما يلزم من وسائل قتالية.

وأشار إلى أن هذا الدور سيبقى بالتأكيد في ذاكرة تاريخ الشعب الفلسطيني مجللاً بالعرفان والثقة والصداقة والوفاء لهذا الرمز الكبير.

وأضاف أن الشهيد رافقناه سنوات طويلة وعرفناه عن قرب وأحببناه وودعناه شهيداً والآن نقف لنقول إن الحاج عماد كان وسيبقى رمزاً من رموز فلسطين والمقاومة الاسلامية في لبنان والمقاومة في المنطقة.

وقال "دربت قبل 25 عاماً أول وحدة رصد تتبع لحزب الله تعليم اللغة العبرية بالتعاون مع الشهيد الحاج عماد "مغنية".