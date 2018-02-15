الناشط الحقوقي بسام الأقرع في ذمة الله

رام الله- وطن للأنباء: نعى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بمزيد من الحزن والأسى لشعبهم وأمتهم ولحركة حقوق الإنسان الفلسطينية والعربية العضو المؤسس وعضو الجمعية العمومية ومدير دائرة التدريب في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بسام الأقرع، الذي وافته المنية اليوم.

ووصفه المركز بأنه من أهم الرموز العاملة في مجال حقوق الإنسان فى فلسطين وخاصة نشر الثقافة والوعي الحقوقي والتدريب، الذي بدأ حياته في النضال ضد الاحتلال وفى سجونه وأفناها فى الدفاع عن الإنسان الفلسطيني وحقوقه.

ودعا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.