اتفاق بين دمشق والأكراد لنشر وحدات الجيش السوري في عفرين

وطن للأنباء- وكالات: أكّدت مصادر أنّ الدولة السورية ووحدات حماية الشعب توصلتا لاتفاق يقضي بانتشار الجيش السوري في عفرين.

وأوضحت المصادر بحسب موقع "الميادين" أنّ الخطوة تصبّ في مسار صدّ الهجوم التركي على منطقة عفرين في الشمال السوري.

يأتي ذلك بعد مفاوضات جرت بين الطرفين، في وقتٍ صرحّت فيه مصادر سورية أن تنفيذ كلام نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد حول الدفاع عن عفرين بات قاب قوسين، وتأكيد قوات حماية الشعب الكردي أنها لا ترفض دخول الجيش السوري إلى عفرين للدفاع عنها.

وكانت الدولة السورية دعمت وحدات الحماية عسكرياً وتم نقل مقاتلين للوحدات من الجزيرة إلى عفرين.

وقالت نائبة رئيس هيئة العلاقات الخارجية في مقاطعة عفرين جيهان محمد إن أهالي عفرين جزء من سوريا.