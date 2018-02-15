تسبب بخسائر في أوروبا وآسيا وأميركا
البيت الأبيض: روسيا شنت هحوماً الإلكترونياً في 2017 هو الأكبر بالتاريخ
وطن للأنباء-وكالات: كشف البيت الأبيض عن أن "روسيا شنت هجوما إلكترونيا في حزيران 2017 هو الأكبر في التاريخ"، مشيراً إلى أن "الهجوم الإلكتروني الروسي تسبب في خسائر طالت أوروبا وآسيا وأميركا".
وكانت وكالة "رويترز" للأنباء قد أفادت أن "واشنطن حملت روسيا مسؤولية هجوم إلكتروني ضرب دولا عدة عام 2017 بينها أوكرانيا".
وكانت قد تعرضت في أيار عام 2017 شركات ومؤسسات كبرى لهجمات إلكترونية شنها قراصنة مجهولون، مما تسبب في تعطل العديد من الخدمات.
وقال باحثون يعملون لدى شركة "أفاست" لبرامج الأمن الإلكتروني، إنهم رصدوا 57 ألف إصابة في 99 دولة، وكانت روسيا وأوكرانيا وتايوان الأكثر تضررا.
وأكثر الهجمات تأثيرا كانت في بريطانيا، حيث اضطرت مستشفيات وعيادات لصرف المرضى بعد أن فقدت القدرة على الدخول إلى حواسيبها.
واستخدم في عملية القرصنة الإلكترونية فيروس "وانا ديكربتر"، بحسب خدمة الصحة العامة البريطانية. ويتولى هذا الفيروس تشفير محتويات الحاسوب الذي يهاجمه بغرض مطالبة صاحبه بفدية في مقابل تمكينه من مفتاح إزالة التشفير.