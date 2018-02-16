عشرات الإصابات في الضفة وقطاع غزة خلال المواجهات مع الاحتلال

رام الله- وطن للأنباء: أُصيب عشرات المواطنين بجروح مختلفة، اليوم، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة استقبال المستشفيات الحكومية 9 إصابات من مواقع المواجهات في الضفة الغربية، اليوم الجمعة.

وأعلنت في بيان لها، أن مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، استقبل ثلاثة مصابين، أحدهم بالرصاص الحي في الفخذ، والآخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس والفخذ، ووصفت حالتهم بالطفيفة.

بينما استقبل مستشفى سلفيت الحكومي مصابا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ووصفت حالته بالطفيفة، بينما استقبل مستشفى رفيديا الحكومي 5 مصابين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، منها مصاب وصفت جروحه بالمتوسطة، حيث أدت إصابته لجروح في الكبد والكلية.

ووفق جمعية الهلال الأحمر، فإن حصيلة الإصابات بلغت 125 جاءت كالأتي:

المزرعة الغربية: 1 حي، 2 مطاط،7 غاز

بيت ايل: 5 حي، 15 غاز و1 اخرى

العيزرية: 1 مطاط

قلقيلية: 2 مطاط، 15 غاز

كفر قدوم: 3 مطاط، 13 غاز

حوّارة: 3 حي، 14 مطاط، 15 غاز

بيتا: 12 مطاط، 13 غاز

سالم: 1 مطاط

كما واصيب ايضاً مسعفان متطوعان تابعان لفريق للدفاع المدني الفلسطيني بالاختناق تم علاجهم ميدانياً