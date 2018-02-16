صور | مصرع مواطنين واصابه 3 بحادث سير غرب سلفيت

سلفيت- وطن للأنباء: لقي المواطن موفق حسني احمد نجار 46 سنة من يتما جنوب بنابلس والمواطن كريم علي محمد بري 19 سنة من سنيريا بقلقيليه مصرعهما عصر اليوم الجمعه في حادث سير وقع على مفرق قراوة بني حسان غرب سلفيت واصيب 3اخرون تم نقل اثنين منهم لمشافي الداخل الفلسطيني والثالث لمشفى النجاح بنابلس ووصفت اصابتهم بالخطيرة.

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات بان غرفة عمليات شرطة محافظة سلفيت تلقت عصر اليوم الجمعة بلاغا يفيد بوقوع حادث سير على شارع قراوة بني حسان بديا غرب سلفيت وقد تحرك خبراء الحوادث للمكان وتم توجيه مركبات الاسعاف وتبين مصرع شخصين واصابة ثلاثة اخرون.

واضاف ارزيقات بان خبراء الحوادث باشروا التحقيق في الحادث وافادت المعلومات الاوليه ان السائق فقد السيطرة على مركبته التي هي من نوع بولو وصدم بقاعدة اسمنتيه على جانب الشارع وتم ابلاغ النيابة العامة .