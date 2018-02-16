الاحتلال يسلم جثمانيّ الشهيدين زماعرة والجمل

رام الله- وطن للأنباء: سلّم جيش الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، جثمانيّ الشهيدين حمزة زماعرة ونمر الجمل.

وقال الهلال الأحمر غن طواقمه استلمت جثمان الشهيد حمزة زماعرة من مقر الارتباط العسكري الاسرائيلي في الخليل، وجرى نقله الى مستشفى الأهلي لتجهيزه للتشييع غداً.

كما وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال سلّم جثمان الشهيد نمر الجمل من بيت سوريك، ووصل الى مجمع فلسطين الطبي برام الله.

وكان الشهيد الجمل نفذ عملية اطلاق نار نهاية العام المنصرم أسفر عنها قتل 3 من جنود الاحتلال قضاء القدس، بينما نفذ الشهيد زماعرة عملية طعن في مستوطنة "كرم تسور" في الخليل بعد اغتيال جيش الاحتلال للشهيد احمد نصر جرار في جنين مطلع الشهر الجاري.