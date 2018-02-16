النجم الرياضي أوزيل يحذف المتابعات النسائية من حسابه على أنستغرام

وطن للأنباء: اجبرت الفنانة التركية أمينة غولشه، خطيبها نجم كرة القدم الألمانية، مسعود أوزيل، على حذف المتابعات لحسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وبحسب الإعلام التركي، فإن غولشه معروفة بغيرتها الشديدة على النجم الألماني الشهير، ولاعب أرسنال الإنكليزي، الذي يطلب منها بدوره عدم الدخول في مشاهد حميمية، في الأدوار التي تقوم بها في المسلسلات والأفلام التركية.

ونتيجة للغيرة المتبادلة، فإن غولشه تمكنت من حذف المتابعات النسائية لاوزيل على أنستغرام، والإبقاء على الأصدقاء المشتركين، وبذلك بات أوزيل يتابع 84 حسابا فقط، فيما يتابعه أكثر من 21 مليون حساب.

ومن المنتظر ان يعقد النجمان قرانهما في حزيران/يونيو المقبل، فيما من المعروف عنهما غيرتهما الشديدة على بعضهما البعض.

والنجم أوزيل (29 عاما) ألماني من أصل تركي، لعب مع المنتخب الألماني وحقق معه بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل، كما لعب لفريق ريال مدريد الأسباني، وحقق معه عدة بطولات.

أما غولشه (24 عاما) فهي ملكة جمال تركيا 2014، ومن مواليد السويد، وتتقن عدة لغات، وشاركت في عدد من المسلسلات منها مسلسل "لن اتخلى أبدا"، المترجم للعربية.

(الأناضول)