خلال المواجهات مع الاحتلال
الهلال: 125 إصابة في الضفة
16.02.2018 07:49 PM
وطن للأنباء: أعلن الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع 125 إصابة مختلف خلال المواجهات مع قوات الاحتلال اليوم.
فيما يلي توزيع الإصابات:
المزرعة الغربية: ١ حي، ٢ مطاط، ٧ غاز
بيت ايل "مدخل البيرة الشمالي": ٥ حي، ١٥ غاز و١ اخرى
العيزرية: ١ مطاط
قلقيلية: ٢ مطاط، ١٥ غاز
كفر قدوم: ٣ مطاط، ١٣ غاز
حوّارة: ٣حي، ١٤ مطاط، ١٥ غاز
بيتا: ١٢ مطاط، ١٣ غاز
سالم: ١ مطاط
واصيب ايضاً مسعفان متطوعان تابعان لفريق للدفاع المدني الفلسطيني بالاختناق تم علاجهم ميدانياً.