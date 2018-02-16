الهلال: 125 إصابة في الضفة

وطن للأنباء: أعلن الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع 125 إصابة مختلف خلال المواجهات مع قوات الاحتلال اليوم.

فيما يلي توزيع الإصابات:

المزرعة الغربية: ١ حي، ٢ مطاط، ٧ غاز

بيت ايل "مدخل البيرة الشمالي": ٥ حي، ١٥ غاز و١ اخرى

العيزرية: ١ مطاط

قلقيلية: ٢ مطاط، ١٥ غاز

كفر قدوم: ٣ مطاط، ١٣ غاز

حوّارة: ٣حي، ١٤ مطاط، ١٥ غاز

بيتا: ١٢ مطاط، ١٣ غاز

سالم: ١ مطاط

واصيب ايضاً مسعفان متطوعان تابعان لفريق للدفاع المدني الفلسطيني بالاختناق تم علاجهم ميدانياً.