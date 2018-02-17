الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وأمطار مصحوبة بعواصف رعدية

رام الله- وطن للأنباء: يكون الجو اليوم السبت غائماً وباردأ وعاصفاً ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وغداً الاحد يستمر الجو غائماً الى غائم جزئي وباردأ وعاصفاً، وتبقى درجات الحرارة ادنى من معدلاتها، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الامطار تدريجياً ،والرياح جنوبيةغربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.

ويوم الاثنين يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبيةغربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما الثلاثاء يكون الجو غائماً جزئياً ، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين يومي السبت والاحد من:

1- احتمال تشكل السيول و الفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.

2 - شدة سرعة الرياح.

3- تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض.

4- خطر التزحلق على الطرقات