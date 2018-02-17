غداً.. أطباء غزة يحتجون

غزة- وطن للأنباء: أعلنت لجنة الحراك المستقل لأطباء غزة عن تنظيم وقفة احتجاجية غداً الأحد، في مستشفى غزة الأوروبي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت اللجنة في بيان لها أن الوقفة الاحتجاجية ستبدأ الساعة 12 ظهرًا حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد المقبل، وأنه سيتم تعليق العمل بالعيادات الخارجية والعمليات المجدولة.

وأشارت إلى أنها ستشرع بسلسلة من الفعاليات التصاعدية التي سيعلن عنها لاحقًا، وذلك نتيجة لـ"عدم حصول الأطباء على حقوقهم من حكومة الوفاق أو حكومة غزة السابقة".