استطلاع لـوطن: غالبية ساحقة ترى أن السلطة غير جادة في فك الارتباط مع الاحتلال

رام الله- وطن للأنباء: أظهر استطلاع أجرته وطن للأنباء، أن غالبية الفلسطينيين يرون أن السلطة الفلسطينية غير جادة في فك الارتباط مع الاحتلال.

ووجهت وطن سؤالاً لمتصفحي موقعها الإلكتروني، على النحو التالي "هل تعتقد أن القيادة الفلسطينية جادة في فك الارتباط مع الاحتلال؟"، حيث أجاب 79% منهم بـ (لا).

وأجاب 11% منهم بـ (نعم)، فيما كانت إجابات 10% (لا أدري).

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وفي آخر اجتماعاتها قررت وقف كافة اشكال التنسيق مع الاحتلال، وكلفت الحكومة البدء فوراً بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية، وعرضها على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها، بدءاً من تحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، والتحرر من قيود اتفاقات باريس الاقتصادية، بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني، وفق بيان صادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية

الا ان اللافت، استئناف اللقاءات مع الاحتلال وعلى مستويات مختلفة، اخرها الاجتماع الذي ضم وزيرة الاقتصاد عبير عودة ووزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال ايلي كوهين في العاصمة الفرنسية اول من أمس، وبحثت فيه آفاق التعاون، وفق ما رشح من معلومات. وسبق ذلك لقاء بين رئيس الوزراء، رامي الحمد لله ومنسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، يؤاف مردخاي وتركز البحث، وفق المصادر الإسرائيلية، في أوضاع قطاع غزة. وقبل حوالي أسبوعين، نشر الاعلام العبري خبرا عن لقاء من وصفهم بـ" مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين" في تل ابيب، ونشر صورا للمسؤولين الفلسطينيين وهم يغطوون وجوههم لدى خروجهم من الاجتماع بعد ان فوجئوا بالمصورين الصحفيين على مدخل مكان الاجتماع .

هذه اللقاءات، وربما غيرها، يفسر نتائج الاستطلاع التي تشير الى ان اغلبية كبيرة من الفلسطينيين ترى ان السلطة غير جادة في فك الارتباط مع الاحتلال.

وقد حذرت عدة فصائل من عدم تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وآخر ذلك اصدار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بيانا وصل وطن نسخة منه ونشر – للاطلاع عليه اضغط هنا - حذر من مغبة استمرار القيادة الفلسطينية المتنفذة في أساليب التضليل لشعبنا ومحاولاتها المستميتة العودة من الأبواب الخلفية للمفاوضات واللقاءات العبثية مع الاحتلال رغم قرارها فك الارتباط معه، واعترافها بفشل نهج التسوية.

واعتبرت الجبهة ، أن استمرار هذه القيادة بتجاوز القرارات الوطنية وعدم وضعها موضع التنفيذ هو إمعان في سياسة التهرب من الاستحقاقات المطلوبة لمواجهة خطورة المرحلة الحالية والمحاولات المستميتة لتمرير مشاريع مشبوهة.