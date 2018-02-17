"داعش" يسيطر على مناطق جديدة في مخيم اليرموك وسط استمرار الاشتباكات

وطن لأنباء: تستمر الاشتباكات العنيفة بين "تنظيم "داعش" و"هيئة تحرير الشام" على نقاط التماس في مخيم اليرموك المحاصر، وسط تقدم داعش على حساب مناطق سيطرة "تحرير الشام".

وقال مراسل "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" أن تنظيم داعش بات يسيطر على جامع الوسيم وكتل الابنية الملاصقة له باتجاه مجمع الأمان الطبي بخط عرضي في مشروع الوسيم. ويكون بذلك قد انحصرت الرقعة التي تسيطر عليها "هيئة تحرير الشام" ببعض الابنية في مشروع الوسيم، بالإضافة لجادات عين غزال وصولاً الى الحارات الممتدة باتجاه الشمال إلى ساحة الريجة، وغرباً باتجاه شارع الـ30 وباتجاه الجنوب في حدود جامع زيد بن الخطاب.

وأكد سقوط العشرات من التنظيمين بين قتيل وجريح، ودمار كبير في منازل المدنيين بشارع حيفا وغيره من المناطق التي شهدت اشتباكات وأعمال عسكرية وتفجير عبوات وقصف.