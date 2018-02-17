حريق ضخم وسط لندن

وطن للأنباء- وكالات: تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على حريق ضخم وإخماده بعد اندلاعه اليوم السبت، في مبنى سكني وسط العاصمة البريطانية لندن، ولا تزال الشرطة تطوق منطقة الحريق.

وقالت مصلحة الإطفاء في لندن، إن سيارات الإطفاء توجهت في منتصف النهار إلى مكان حريق قوي اندلع داخل مبنى سكني خلال تنفيذ أعمال إصلاح وصيانة.

وأشارت إلى أن ألسنة النار والدخان الكثيف، انطلقت من البناية المحاطة بآلات البناء ومع حلول الساعة 13.30 بالتوقيت المحلي (16.30 بتوقيت موسكو) أخمدت النيران واختفى الدخان، ولكن فرق الإطفاء تواصل رش المكان بالمياه ولا تزال الشوارع القريبة مغلقة.

وتقول مصلحة الإطفاء، إن الحريق اندلع على الأغلب بعد انفجار أسطوانات الغاز. ولم تبلغ المصلحة عن وقوع ضحايا حتى الآن.

المصدر: نوفوستي