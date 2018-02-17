محكمة بلجيكية لإدارة فيسبوك: توقفي عن تعقب مستخدمي الإنترنت وإلا..

وطن للأنباء: أمرت محكمة بلجيكية شركة فيسبوك أمس الجمعة بالكف عن تتبع مستخدمي الإنترنت الذين ليست لديهم حسابات على موقع التواصل الأميركي من دون موافقتهم وإلا ستتكبد غرامات تصل إلى مئة مليون يورو (124 مليون دولار).

وقالت الشركة الأميركية -ومقرها في كاليفورنيا- إنها ستطعن بالحكم.

وأضافت المحكمة في بروكسل في بيان أنه يتعين على فيسبوك "الكف عن تتبع وتسجيل سلوك مستخدمي الإنترنت في بلجيكا إلى أن تمتثل لقوانين حماية الخصوصية البلجيكية".

وفي نص حكمها البالغ 84 صفحة هددت المحكمة فيسبوك بمواجهة غرامات تصل إلى 250 ألف يورو يوميا أو ما يصل إجمالا إلى مئة مليون يورو.

كما أكدت أن على "فيسبوك تدمير كل البيانات الشخصية التي حصلت عليها بشكل غير قانوني".

وقدمت منظمة تراقب الخصوصية في بلجيكا شكوى ضد فيسبوك بسبب تعقب الأخيرة مستخدمي الإنترنت حين يزورون صفحات على الموقع أو ينقرون "إعجاب" أو "مشاركة" حتى لو لم تكن لديهم صفحة في موقع التواصل الاجتماعي الشهير.

من جهتها، قالت شركة فيسبوك لوكالة فرانس برس "نشعر بخيبة أمل إزاء حكم اليوم، وننوي الطعن فيه".

المصدر : الفرنسية