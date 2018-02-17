إعلام الاحتلال: الرد على التفجير قرب حدود غزة سيكون قوياً

وطن للأنباء: فردت وسائل الاعلام العبرية تغطية خاصة وشاملة لحادثة تفجير الذي استهدف مجموعة هندسية تابعة لقوات الاحتلال على السياج الفاصل شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، مساء اليوم السبت.

وسمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية عن نشر تفاصيل الحادث، وأعلنت عن إصابة 4 جنود إسرائيليين اثنان منهم بحالة الخطر الشديد، بحسب وسائل الاعلام العبرية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت، إن حادث التفجير على حدود خانيونس وقع عندما اقترب جنود من قوة غولاني من علم مشبوه معلق على السياج الحدودي.

وأشارت وسائل اعلام إسرائيلية الى أن "الحادث على حدود خانيونس اليوم "أمر غير عادي" حيث أن اقتراب أشخاص وزرعوا عبوة وتفجيرها لا يمكن أن يحدث في هذه المنطقة دون موافقة حماس على الأقل".

وسارعت وسائل اعلام إسرائيلية الى اتهام حركة الجهاد الإسلامي بأنه وراء الهجوم، مشيرة الى أن ذلك رداً على حادثة تدمير النفق في 30 تشرين الأول / أكتوبر.

فيما نقل مراسل القناة العاشرة الإسرائيلية ألموغ بوكر، عن ضابط كبير في جيش الاحتلال قوله: "الحدث خطير جدا ولم ينتهي بعد وسيكون رد قاسي ربما خلال الساعات المقبلة".

ونقلت القناة 14 العبرية عن مسؤول اسرائيلي كبير، قوله: "إن حدث اليوم على حدود قطاع غزة يعتبر جزء من محاولة إيرانية لتحقيق الرؤية المتمثلة في ثلاث جبهات ضد إسرائيل"، على حد زعمه.

وأشارت مصادر مقربة من جيش الاحتلال الى أن حدث اليوم على حدود غزة، لن يمر هكذا لذلك نتوقع ردا شديدا اليوم ضد قطاع غزة.

ومن جهته، علق الجنرال احتياط يوم توف سامياه على الحادث، قائلاً: "في مرة من المرات كنا نعرف أن نرد بطريقة أخرى لكن عندما لا يتكلم المستوى السياسي بوضوح لا يبقى أمام المستوى العسكري إلا القيام بالتنفيذ على استحياء دون حل جذري للمشكلة".