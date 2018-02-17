غزة | إصابات جراء غارات الاحتلال وسقوط صاروخ في مستوطنة

غزة- وطن للأنباء: شنت طائرات الاحتلال الحربية، مساء اليوم، 6 غارات على عدة مواقع في قطاع غزة.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، أن إصابتين نقلتا إلى مستشفى أبو يوسف النجار جراء القصف.

وذكر القدرة على صفحته في "فيسبوك"، "وصول اصابتين بجراح متوسطة الى مستشفى ابو يوسف النجار و لازالت سيارات الاسعاف في منطقة الاستهداف شرق رفح لاجلاء اي اصابات اخرى قد تكون في المكان".

وعقب الغارات، ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن أضراراً لحقت بمنزل في مستوطنة "شاعر هنيغف" القريب من قطاع غزة إثر سقوط صاروخ قرب المنزل .

وتأتي الغارات بعد وقت قصير من تهديدات جيش الاحتلال بأن الرد سيكون قوياً، عقب تفجير عبوة ناسفة في 4 من جنوده قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة، اليوم، مما أدى لإصابة اثنين منهم بجروح خطيرة، والاخرين بجروح متوسطة.

وأفاد مراسلنا أن الغارات استهدفت مواقع في شارع صلاح الدين، وحي الزيتون والشجاعية، وشمال القطاع، وشرق خانيونس.

وأضاف أنه من بين المواقع المستهدفة: موقع تونس، واليرموك، واراضي فارغة في الشمال وخان يونس.

كما قصفت مدفعية الاحتلال موقعين للمقاومة شرق رفح. وذكر مراسلنا أن القصف المدفعي استهداف أرض المطار شرق رفح ب 3 قذائف. وتعرضت عدة منازل قريبة من مناطق القصف لأضرار.

وأوضح أن قصف قطاع غزة يتم بمشاركة الطيران الحربي وصواريخ ارض ارض.

وعلّق الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، على الغارات، قائلاً: "أرض غزة ليست نزهة أو مزرعة للاحتلال، وبنادقها مشرعة وسواعد أبنائها تقذف الغضب في وجه الحصار والعدوان".

يتبع..