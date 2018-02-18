استشهاد سالم صباح وعبد الله أبو شيخة في رفح

غزة- وطن للأنباء: ارتقى طفلان شهيدان، فجر اليوم الأحد، خلال قصف جوي للاحتلال على رفح.

وقالت صحة غزة، إن طفلان ارتقيا شهداء خلال قصف للاحتلال شرق رفح.

وأوضحت أن الشهيدان هما وزارة الصحة سالم محمد صباح (17عاما) وعبدالله ايمن أبوشيخة (17عاما) من حي السلام في رفح.

وكانت طائرات الاحتلال استهدفت موقعاً لكتائب القسام الليلة، على مفترق الشهداء وسط قطاع غزة بثلاثة صواريخ دون وقوع اصابات.

فيما أعلنت كتائب القسام أن المضادات الأرضية للمقاومة فتحت نيرانها تجاه طائرات الاحتلال الحربية في سماء مدينة غزة.

وكانت الصحة أفادت في وقت سابق من مساء أمس السبت، أن الطواقم الطبية أسعفت إصابَتْين ونقلتهما إلى المستشفى الأوروبي بخانيونس، فيما لا زالت تبحث عن آخرَيْن.

وأوضحت أن هاتين الإصابتين نجمتا عن محاولة أربعة شبان العودة إلى الأراضي المحتلة عبر السياج الفاصل، ولفت في حينها إلى أن الآخرَيْن لم يُعرف مصيرهم بعد.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت مساء السبت سلسة غارات استهدفت أراضٍ زراعية شرقي مدينة غزة وموقعًا عسكريًا جنوبها وآخر بمدينة خانيونس جنوب القطاع، فيما جددت قصفها فجر الأحد للموقع العسكري جنوبي غزة.