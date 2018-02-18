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اعتقالات في الضفة بينهم أقرباء منفذ عملية "أرئيل"

18.02.2018 07:20 AM
اعتقالات في الضفة بينهم أقرباء منفذ عملية &quot;أرئيل&quot;

رام الله- وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، عدداً من المواطنين بينهم أقرباء منفذ عملية "ارئيل" عبد الحكيم عاصي.

وعرف من بين المعتقلين: 

1. يعقوب العاصي (شقيق المطارد عبد الحكيم العاصي)- نابلس
2. إبراهيم العاصي (ابن عمه)- نابلس
3. بشار سليمان عسكر- حزما شرق القدس
4. محمود طلال جودة- حزما شرق القدس

5. محمود فايز محمود - العيساوية -القدس

6. محمد ابراهيم مصطفى - العيساوية- القدس
7. أحمد عاطف رجا- مخيم عقبة جبر أريحا

فيما سلّمت قوات الاحتلال استدعاء للشاب شادي محسن من العيساوية بالقدس المحتلة لمراجعة مخابراتها.

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