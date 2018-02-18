اعتقالات في الضفة بينهم أقرباء منفذ عملية "أرئيل"

رام الله- وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، عدداً من المواطنين بينهم أقرباء منفذ عملية "ارئيل" عبد الحكيم عاصي.

وعرف من بين المعتقلين:

1. يعقوب العاصي (شقيق المطارد عبد الحكيم العاصي)- نابلس

2. إبراهيم العاصي (ابن عمه)- نابلس

3. بشار سليمان عسكر- حزما شرق القدس

4. محمود طلال جودة- حزما شرق القدس

5. محمود فايز محمود - العيساوية -القدس

6. محمد ابراهيم مصطفى - العيساوية- القدس

7. أحمد عاطف رجا- مخيم عقبة جبر أريحا

فيما سلّمت قوات الاحتلال استدعاء للشاب شادي محسن من العيساوية بالقدس المحتلة لمراجعة مخابراتها.