اعتقالات في الضفة بينهم أقرباء منفذ عملية "أرئيل"
18.02.2018 07:20 AM
رام الله- وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، عدداً من المواطنين بينهم أقرباء منفذ عملية "ارئيل" عبد الحكيم عاصي.
وعرف من بين المعتقلين:
1. يعقوب العاصي (شقيق المطارد عبد الحكيم العاصي)- نابلس
2. إبراهيم العاصي (ابن عمه)- نابلس
3. بشار سليمان عسكر- حزما شرق القدس
4. محمود طلال جودة- حزما شرق القدس
5. محمود فايز محمود - العيساوية -القدس
6. محمد ابراهيم مصطفى - العيساوية- القدس
7. أحمد عاطف رجا- مخيم عقبة جبر أريحا
فيما سلّمت قوات الاحتلال استدعاء للشاب شادي محسن من العيساوية بالقدس المحتلة لمراجعة مخابراتها.