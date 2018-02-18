الطقس: أمطار غزيرة والأرصاد تحذر من السيول

رام الله- وطن للأنباء: يستمر الجو اليوم الأحد غائماً الى غائم جزئي وباردً وعاصفاً، وتبقى درجات الحرارة ادنى من معدلاتها، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الامطار تدريجياً ،والرياح جنوبيةغربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.

وغداً الاثنين يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبيةغربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الثلاثاء يكون الجو غائماً جزئياً ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما الاربعاء يكون الجو غائماً جزئياً ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين اليوم الاحد من:

1- احتمال تشكل السيول و الفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.

2 - شدة سرعة الرياح.

3- تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض.

4- خطر التزحلق على الطرقات .