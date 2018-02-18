حماس تحمل الاحتلال نتائج تصعيده على غزة

غزة- وطن للأنباء: حمّلت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي النتائج المترتبة على تصعيده المتواصل ضد قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في بيان صحفي إن: "حجم الاعتداءات التي طالت عديد من مواقع المقاومة يعكس نواياه المسبقة بالتصعيد وتوتير الأجواء".

وأضاف: "على الاحتلال أن يفهم أنه هو الطرف المعتدي والمتمادي من خلال عدوانه وانتهاكاته المستمرة".

وشدد برهوم على أن "المقاومة الفلسطينية التي عهدها الاحتلال جيدًا في أكثر من محطة لن تتخلى عن واجبها في حماية شعبنا، وستتصرف بكل مسؤولية للدفاع عنه والتصدي لأي عدوان".

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أعلنت أن المضادات الأرضية التابعة لها تصدت مساء السبت، لطائرات الاحتلال الإسرائيلي أثناء إغارتها على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسة غارات استهدفت أراضٍ زراعية شرقي مدينة غزة وموقعًا عسكريًا جنوبها وآخر بمدينة خانيونس جنوب القطاع، وذلك بعد ساعات من إصابة أربعة جنود إسرائيليين بتفجير شرق خانيونس.