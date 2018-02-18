"المقاومة الوطنية": لن نتهاون في الرد على تصعيد الاحتلال العسكري ضد غزة

غزة- وطن للأنباء: أكدت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في وقت متأخر من مساء أمس السبت، أن التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة لن يثني المقاومة عن حقها في الدفاع عن شعبنا الفلسطيني.

وحذرت الكتائب في بيان صحفي، الاحتلال الإسرائيلي من استمرار جرائمه بحق الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة الغربية، مؤكدةً على أنها "لن تتهاون في الرد على كل التجاوزات بكل السبل والوسائل المتاحة".

وشددت على جهوزيتها الكاملة للتصدي لأي حماقة أو عدوان إسرائيلي على القطاع.

ودعت الكتائب الأجنحة العسكرية كافة لرفع درجة التنسيق فيما بينها والإسراع في تشكيل جبهة مقاومة متحدة، وغرفة عمليات عسكرية مشتركة لمواجهة عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني.