عضو كنيست يطالب باغتيال قادة حماس والجهاد

القدس- وطن للأنباء: طالب عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "البيت اليهودي" موتي يوغيف، حكومة الاحتلال بالرد على عملية تفجير الجنود الإسرائيليين على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال يوغيف رداً على العملية: "يجب علينا الرد من خلال اغتيال كبار الشخصيات في حماس والجهاد الإسلامي والنشطاء المدعومين من إيران".

وكان جيش الاحتلال أعلن مساء السبت إصابة 4 جنود إسرائيليين بجراح مختلفة بينهم إصابتين بحالة الخطر الشديد، نتيجة انفجار عدة عبوات ناسفة على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب القطاع.

وعلى الفور قصفت مدفعية الاحتلال مرصداً تابعاً لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، دون التحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء انفجار العبوات.