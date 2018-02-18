مجدداً.. تحذير من الأوبئة في مستشفيات غزة بسبب تراكم المخلفات الطبية

غزة- وطن للأنباء: جددت وزارة الصحة في غزة تحذيرها من انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة في القطاع الصحي في قطاع غزة جراء استمرار إضراب شركات النظافة.

وقال مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة د.مجدي ضهير لـوطن، إن المخلفات الطبية ملوثة بالميكروبات والفايروسات التي تنتج عن خدمات المرضى مثل العمليات الجراحية والولادة وغيرها.

وأضاف د. ضهير أن هذه البكتيريا لديها خاصية سيئة، إذ تتكاثر وتنمو بشكل كبير في خلفات الدم ومخلفات الجسم، مما يجعل قدرتها على الانتقال لجسم المريض كبيرة.

وحذر من انتشار الميكروبات والبكتيريا في الأقسام الحساسة مثل حضانات الأطفال الخدج وغرف العمليات وغرف الولادة، حيث تكون مناعة المرضى في هذه الأقسام ضعيفة، وبالتالي يصبح من السهل انتقالها لجسم المريض والتسبب بأمراض أخرى له.

وأوضح د.ضهير أن هذه الفايروسات والبكتيريا التي تتكاثر في المخلفات الطبية، تكون عادة مقاومة للمضادات الحيوية وبالتالي يصعب علاج المرضى، مثل فايروس التهاب الكبد الوبائي أو فايروس الايدز.

ولا يقتصر خطرها على المرضى فقط، حيث يحذر د. ضهير من انتقالها لأجسام الأطباء ومقدمي الخدمة والزوار ومتطوعي النظافة في المستشفيات.

وفي ظل استمرار إضراب شركات النظافة في مستشفيات قطاع غزة منذ أسبوع احتجاجا على عدم صرف متسحقاتها المالية، تعمل المستشفيات بنظام الطوارئ.

وأوضح د.ضهير أن متطوعين وعمال بنظام الطوارئ يقومون بتنظيف بعض الأقسام الطبية، لكن ذلك غير كافٍ بل قد يؤذي المتطوعين لعدم تمرسهم في تنظيف المخلفات الطبية، إضافة لعدم تحصنهم من التعرض للأمراض من خلال اللباس والتعقيم.

وحذر د. ضهير من استمرار الأزمة، قائلاً "كلما طالت الازمة كلما زاد الخطر، كما أن هذه تشكل خطر".

وكانت شركات النظافة العاملة في وزارة الصحة أكدت عدم تلقيها مستحقاتها المالية للشهر الخامس على التوالي، ما أدى لحدوث إرباك شديد في تقديم الخدمات الصحية، ويعمل في هذه الشركات 832 عامل نظافة وتبلغ قيمة التعاقد الشهري لخدمات النظافة 943 ألف شيكل، وقيمة التعاقد السنوي 11.3 مليون شيكل.

إلى جانب ذلك، قالت وزارة الصحة في غزة إنه تم تأجيل 860 عملية جراحية جراء توقف شركات النظافة عن العمل لليوم الثامن على التوالي.

وأكد مدير عام المستشفيات بالوزارة عبد اللطيف الحاج في تصريح له، اليوم الأحد، انعدام البيئة الصحية الآمنة في المرافق الصحية في القطاع بسبب تراكم النفايات المدممة والملوثة جراء توقف شركات النظافة عن العمل.

وتقدم شركات النظافة خدماتها في 13 مستشفى، و51 مركز للرعاية الأولية، و22 مرفقاً في وزارة الصحة من خلال 13 شركة.