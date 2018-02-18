مستثمر يشتري عملات افتراضية بـ400 مليون دولار

وطن للأنباء: اشترى مستثمر مجهول عملات إلكترونية بقيمة 400 مليون دولار مع تعافي أداء العملات الافتراضية خلال الشهر الجاري.

وتوفر تداولاتُ العملات الإلكترونية للمستثمرين السرية بشأن أسمائهم إذ تكتفي برقم سري يحمل رقم المستثمر.

وتعافت تلك العملات خلال الأسبوع الماضي بعدما تهاوت غالبيتها منذ بداية العام الجاري، وفقدت نحو 50% من قيمتها.

وتراجع سعر البتكوين -أكبر العملات الرقمية- إلى أدنى مستوى عند ستة آلاف دولار، قبل أن يتعافى ويتجاوز حاجز العشرة آلاف دولار حاليا.

وقفزت القيمة السوقية للعملات الافتراضية بنحو كبير خلال 2017، لتنهي العام عند 569.7 مليار دولار، بزيادة 552 مليارا عن أرقام 2016.