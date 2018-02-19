الاحتلال يعتقل 16مواطنا من الضفة

رام الله- وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، 16 مواطنا خلال اقتحامها مدن الضفة.

ففي مدينة نابلس، افاد شهود عيان ان دوريات الاحتلال اقتحمت حارات في الجبل الشمالي بالمدينة بينها حارة خلة الايمان واعتقلت المواطن ناصر عاصي عم المطلوب لقوات الاحتلال عبد الكريم عاصي. كما اعتقلت الشاب محمد عبد ابو زهرة وفتشت منازل وشقق سكنية تعود لاقارب عاصي.

واندلعت مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال ادت الى وقوع عدة اصتبات بالعبارات المطاطية.من جانب متصل اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيتا جنوب مدينة نابلس ،واعتقلت الشاب مصطفى خضر وعلاء صبري فرحات.

وفي قلقيلية اعتقلت سلطات الاحتلال كل من الشاب محمود بدير بدير والشاب انس صقر الاقرع وصهيب ابو حامد. بعد مداهمة لعدة حارات فيها.

واعتقل الاحتلال المواطن اياد نادر سليمان واحمد محمود طقاطقة (18 عاما) من بلدة بيت فجار قضاء بيت لحم اضافة الى الشاب حمزة عدنان البدن (20 عاما) ،خلال اقتحامها قبل قليل لبلدة تقوع بالقضاء.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد سعادة، من بلدة الرام شمال القدس.

واستدعت قوات الاحتلال المحرر باسل خالد الريماوي من بلدة بيت ريما غرب رام الله.

وفي سلوان، اعتقلت وقات الاحتلال كلا من:

مسلم عودة

أحمد الزيداني

محمد سرحان

عدي غيث

أحمد غيث