الغارات الإسرائيلية على رفح تحدث اضرارا في الاراضي الزراعية

رام الله- وطن للأنباء: قصفت طائرات حربية إسرائيلية فجر يوم الاثنين، أراض زراعية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وافادت مصادر محلية، بأن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت ب10 صواريخ أراض زراعية بحي النهضة في بلدة الشوكة شرقي رفح.

وأشار إلى أن أضرارًا جسيمة ألحقها القصف في محيط المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية عن تشخيصه لسقوط صاروخ في مستوطنة "سيديروت" إلى الشمال الشرقي من غلاف قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وجاء على لسان الناطق العسكري الإسرائيلي أنه جرى تشخيص إطلاق صاروخ من شمال القطاع صوب منطقة مفتوحة في "سديروت"، وذلك دون وقوع إصابات أو أضرار.

وأشار إلى أن صفارات الإنذار دوت قبيل سقوط الصاروخ، فيما تمشط قوات من الجيش المنطقة بحثًا عن مكان سقوطه.