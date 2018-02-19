خالد بطراوي يكتب لـ"وطن": من استطاع منكم الباءة ... فليتزوج

صديقي المقدسي الشاب الجامعي محمد في العشرينات من العمر قد عقد العزم على "إكمال نصف دينه" والارتباط بنصفة الآخر. فما الذي حصل؟

اعتقد صديقي محمد أنه وان كان لا يعمل في مجال تخصصه الجامعي في القدس لانعدام فرص العمل والبطالة الصريحة والمقنعة، الا أن وجود فرصة عمل تؤمن له مبلع خمسة آلاف شيكل شهريا قد تمكنه من " إكمال نصف دينه" معاهدا نفسه على إيجاد عمل أخر حنى ولو كان ليليا على حساب راحته الجسدية والنفسية.

وبعد أن إستقر في عمله، وجد أن معاشه " الضخم" يتطاير شيئا فشيئا بفعل الضرائب التي تفرضها سلطات الاحتلال على المقدسيين وبفعل الغلاء الفاحش في القدس.

لكنه استمر في عزيمته نحو " إكمال نصف دينه".

المفترض في شهر آب أن تتم مراسم العرس ونحن الان في منتصف أو بالآحرى على أعتاب شهر شباط، أي أن ما تبقى ستة أشهر من الان، فهل سيتمكن صديقي محمد من " إكال نصف دينه"؟

بدأت مرحلة البحث عن شقة في القدس ، بمساحة لا تزيد عن 50 مترا مربعا، وأن كان أقل .. فليكن.... ان كانت الاجرة أقل .... لكن ان كان محمد سيجد شقة فان الآجرة لن تقل عن ثلاثة آلاف شيكل .. وبالطبع بعقد سنوي وبمواصفات محزنة جدا جدا .. طار نصف المعاش وأكثر. وطيران نصف المعاش قاابل للزيادة سنويا.

في طريقنا للبحث عن شقة قبل أيام، دار حديث بيننا ومعنا كان زوج أخته حول تكلفة العرس، وجدنا أنها ستزيد عن مائة وعشرين الف شيكل لا يملك محمد منها الا راتبه؟

قال محاولا التخفيف عن نفسه بأنه مشترك في جمعية سيحصل على مبلغ " محنرم" يزيد عن نصف ميزانية العرس، لكنه سيسدده شهريا، اذا طار على الأقل الف شيكل من المعاش الشهري.

قلنا لماذا لا نبحث عن شقة للشراء بحيث يدفع محمد ما يدفعه أجرة شهرية كقسط شهري.

وعينك ما تشوف الا النور .... في القدس شقة بمساحة لا تزيد عن 90 مترا وبضمنها الغرفة محكمة الاغلاق التي هي شرط لكل شقة تفرضها سلطات الاحتلال لا يقل سعرها عن أربعماية الف دولار " والدفع كاش".

وفي رحلة بحثنا وجدنا شقة "ولا بالاحلام" في موقع قريب من المدارس في بيت حنينا وداخل جدار الفصل العنصري بمعنى أنه لا حاجة لمعاناة يومية للوصول الى القدس، ممساحة محترمة تزيد قليلا عن مائة متر مربع، لكن المشروع لم يبدأ العمل به بعد ، مع وعد بالتسليم في نهاية عام 2021 ، والسعر " لقطة" ثلاثماية وستون الف دولار أمريكي ، والدفعة الأولى (أيضا لقطة) ثمانون الف دولار أمريكي فورا، وباقي المبلغ يقسط على 15 عاما بواقع (1555.5 دولارا شهريا ). ركزولي على النصف دولار ، نصف دولار على امتداد 180 شهرا بيطلعوا مبلغ (90 دولار) / رشة زعوط.

إفرح يا محمد .. زغردي يا أمه ... أرقصي يا أخته.

عَنْ عَبْد ُاللَّهِ بن مسعود قال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

ما العمل يا محمد .... ليس عليك الا أن تقضي حياتك بالصوم .. وتؤجل حفل الزفاق.